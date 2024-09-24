Медведев прибыл в Пекин

Даниил Медведев прилетел в Пекин, где 26 сентября пройдет турнир ATP 500.

«Привет, 🇨🇳. Рад вернуться», – твитнул Медведев.

Напомним, в прошлом году Медведев дошел в Пекине до финала, где уступил Яннику Синнеру.