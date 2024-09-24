Сафиуллин и Котов вышли в финал квалификации в Пекине
Роман Сафиуллин и Павел Котов вышли в финал квалификации «пятисотника» в Пекине.
Роман Сафиуллин (Россия, 3) – Ван Аоянь (Китай, WC) – 6:3, 6:2
Павел Котов (Россия, 6) – Самит Нагал (Индия) – 6:2, 7:6(5)
Опубликовал: Кирилл Куценко
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