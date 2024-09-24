  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Сафиуллин и Котов вышли в финал квалификации в Пекине

Роман Сафиуллин и Павел Котов вышли в финал квалификации «пятисотника» в Пекине.

Роман Сафиуллин (Россия, 3) – Ван Аоянь (Китай, WC) – 6:3, 6:2

Павел Котов (Россия, 6) – Самит Нагал (Индия) – 6:2, 7:6(5)

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoATP
logoChina Open
logoРоман Сафиуллин
Самит Нагал
logoПавел Котов
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пекин (ATP). Медведев начнет матчем с Монфисом, Рублев – с Каррено-Бустой, Синнер сыграет с Харри, Алькарас – с Мпетши Перрикаром
2 минуты назад
Медведев прибыл в Пекин
22 минуты назадФото
Медведев об инциденте с брошенной ракеткой на Кубке Лэйвера: «Если ты не попал в другого человека, тебя не дисквалифицируют. Вот и все»
1сегодня, 07:21
Тэйлор Фриц: «Результат каждый год может меняться, но одно остается неизменным: мы веселимся на Кубке Лэйвера больше, чем сборная Европы»
3сегодня, 06:47
Чэнду (ATP). Финал. Музетти встретится с Шаном
сегодня, 06:35
Ханчжоу (ATP). Чилич и Чжан сыграют за титул
сегодня, 06:30
Синнер и Алькарас заявлены в плей-офф Кубка Дэвиса, Зверев и де Минаур – нет
2вчера, 18:41
Медведев об отношениях со Зверевым и Циципасом: «В прошлом были конфликты, но через месяц все забывается»
2вчера, 17:20
Зверев снялся с турнира в Пекине
5вчера, 16:29
Надаль включен в состав сборной Испании на плей-офф Кубка Дэвиса
14вчера, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
931 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58