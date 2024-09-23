Зверев снялся с турнира в Пекине
Александр Зверев пропустит турнир ATP 500 в Пекине, который начнется 26 сентября.
В основную сетку попал Миомир Кецманович.
На прошлой неделе Зверев выступил на Кубке Лэйвера, где уступил Тэйлору Фрицу и победил Фрэнсиса Тиафу. Также он в паре с Карлосом Алькарасом проиграл Фрицу и Бену Шелтону.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EntryLists
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