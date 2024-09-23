Зверев снялся с турнира в Пекине

Александр Зверев пропустит турнир ATP 500 в Пекине, который начнется 26 сентября.

В основную сетку попал Миомир Кецманович.

На прошлой неделе Зверев выступил на Кубке Лэйвера, где уступил Тэйлору Фрицу и победил Фрэнсиса Тиафу. Также он в паре с Карлосом Алькарасом проиграл Фрицу и Бену Шелтону.