Чилич – второй в списке самых низкорейтинговых финалистов в истории турниров ATP

Марин Чилич обыграл Брэндона Накашиму в Ханчжоу – 6:4, 7:6(6).

Чилич, который из-за травм за последние два сезона провел всего 15 матчей, начал турнир 777-й ракеткой мира. Он занимает второе место в списке самых низкорейтинговых финалистов в истории ATP. Рекордсмен – Рамон Слюйтер, который в 2009-м дошел до финала в Хертогенбоше, когда был 866-м.

Благодаря выступлению в Ханчжоу Чилич вернется в топ-300.

Для 35-летнего Чилича это первый финал на уровне ATP с сентября 2022-го и 37-й в карьере.

За титул он поборется с Чжичженем Чжаном или Бу Юнчаокете.