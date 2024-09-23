Чилич – второй в списке самых низкорейтинговых финалистов в истории турниров ATP
Марин Чилич обыграл Брэндона Накашиму в Ханчжоу – 6:4, 7:6(6).
Чилич, который из-за травм за последние два сезона провел всего 15 матчей, начал турнир 777-й ракеткой мира. Он занимает второе место в списке самых низкорейтинговых финалистов в истории ATP. Рекордсмен – Рамон Слюйтер, который в 2009-м дошел до финала в Хертогенбоше, когда был 866-м.
Благодаря выступлению в Ханчжоу Чилич вернется в топ-300.
Для 35-летнего Чилича это первый финал на уровне ATP с сентября 2022-го и 37-й в карьере.
За титул он поборется с Чжичженем Чжаном или Бу Юнчаокете.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisTV
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