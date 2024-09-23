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Токио (ATP). Фриц начнет матчем с Фисом, Шелтон – с Опелкой, Чилич сыграет с Нисикори

Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Токио, который начнется 25 сентября.

Тэйлор Фриц (1) сыграет с Артуром Фисом, Хуберт Хуркач (2) – с Маркосом Гироном.

Каспер Рууд (3) встретится с Джорданом Томпсоном, Стефанос Циципас – с квалифаером.

Марин Чилич (PR) поборется с Кеи Нисикори (WC). Победитель выйдет на Рууда или Томпсона.

Бен Шелтон (8) начнет защиту титула матчем с Рейлли Опелкой.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoМарин Чилич
logoКеи Нисикори
logoRakuten Japan Open
logoМаркос Гирон
logoДжордан Томпсон
logoТэйлор Фриц
logoРейлли Опелка
logoХуберт Хуркач
logoКаспер Рууд
logoСтефанос Циципас
logoБен Шелтон
logoАртур Фис
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