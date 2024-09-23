Токио (ATP). Фриц начнет матчем с Фисом, Шелтон – с Опелкой, Чилич сыграет с Нисикори
Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Токио, который начнется 25 сентября.
Тэйлор Фриц (1) сыграет с Артуром Фисом, Хуберт Хуркач (2) – с Маркосом Гироном.
Каспер Рууд (3) встретится с Джорданом Томпсоном, Стефанос Циципас – с квалифаером.
Марин Чилич (PR) поборется с Кеи Нисикори (WC). Победитель выйдет на Рууда или Томпсона.
Бен Шелтон (8) начнет защиту титула матчем с Рейлли Опелкой.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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