  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг WTA. Эрика Андреева обновила личный рекорд, Саккари выпала из топ-15, Шрамкова поднялась на 41 строчку
0

Рейтинг WTA. Эрика Андреева обновила личный рекорд, Саккари выпала из топ-15, Шрамкова поднялась на 41 строчку

Мария Саккари выпала из топ-15 впервые с сентября 2021-го.

Вероника Кудерметова вернулась в топ-40. Эрика Андреева обновила лучший рейтинг, став 67-й.

Чемпионка турнира в Хуахине Ребекка Шрамкова поднялась на 41 строчку, финалистка Лаура Зигемунд – на 30.

PIF WTA Rankings

Положение на 23 сентября 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10885
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8716
3 (3) Джессика Пегула (США) 6220
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5871
5 (5) Жасмин Паолини (Италия) 5348
6 (6) Коко Гауфф (США) 4983
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3920
8 (8) Эмма Наварро (США) 3698
9 (10) Даниэль Коллинс (США) 3178
10 (11) Барбора Крейчикова (Чехия) 3161
11 (13) Дарья Касаткина (Россия) 3020
12 (17) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2981
14 (14) Анна Калинская (Россия) 2725
15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2720
16 (16) Диана Шнайдер (Россия) 2685
17 (9) Мария Саккари (Греция) 2517
22 (23) Мирра Андреева (Россия) 2153
25 (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2021
33 (31) Екатерина Александрова (Россия) 1733
38 (38) Анастасия Потапова (Россия) 1427
39 (44) Вероника Кудерметова (Россия) 1398
54 (70) Эмма Радукану (Великобритания) 1025
61 (102) Ребекка Шрамкова (Словакия) 958
67 (68) Эрика Андреева (Россия) 928
69 (99) Лаура Зигемунд (Германия) 910
71 (73) Камилла Рахимова (Россия) 905
73 (76) Наоми Осака (Япония) 894
75 (65) Слоун Стивенс (США) 883
78 (79) Анна Блинкова (Россия) 861
95 (62) Сиюй Ван (Китай) 720
98 (45) Кэролайн Доулхайд (США) 703
Опубликовала: Любовь Энина
рейтинги
logoWTA
logoЛаура Зигемунд
logoМария Саккари
Ребекка Шрамкова
logoЭрика Андреева
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хуахин (WTA). Зигемунд и Шрамкова вышли в финал
521 сентября, 13:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Синнер проводит 100-ю неделю в топ-10
114 минут назад
Швентек обошла Барти по количеству недель в качестве №1
144 минуты назад
Ханчжоу (ATP). 1/2 финала. Чилич поборется с Накашимой, Чжан – с Бу
1вчера, 20:59
Чэнду (ATP). 1/2 финала. Качмазов сыграет с Музетти, Шан – c Ганфманном
вчера, 20:55
Медведев впервые выиграл один и тот же турнир два раза
31вчера, 20:51
Алькарас о прозвище «Фед-05»: «Я слишком далек от того уровня»
12вчера, 20:19
Умерла тетя Синнера, которой он посвятил победу на US Open
2вчера, 19:59
Кубок Лэйвера. Сборная Европы выиграла у сборной Мира 13:11
280вчера, 19:43
«Алькарас победит, 100%». Зверев уверен в успехе сборной Европы в решающем матче Кубка Лэйвера
2вчера, 18:44
Федерер подарил Боргу и Макинрою кастомные «Ролексы». Со следующего года они не будут капитанами на Кубке Лэйвера
7вчера, 18:03Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
931 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58