Рейтинг WTA. Эрика Андреева обновила личный рекорд, Саккари выпала из топ-15, Шрамкова поднялась на 41 строчку

Мария Саккари выпала из топ-15 впервые с сентября 2021-го.

Вероника Кудерметова вернулась в топ-40. Эрика Андреева обновила лучший рейтинг, став 67-й.

Чемпионка турнира в Хуахине Ребекка Шрамкова поднялась на 41 строчку, финалистка Лаура Зигемунд – на 30.

PIF WTA Rankings

Положение на 23 сентября 2024