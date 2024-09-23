Рейтинг WTA. Эрика Андреева обновила личный рекорд, Саккари выпала из топ-15, Шрамкова поднялась на 41 строчку
Мария Саккари выпала из топ-15 впервые с сентября 2021-го.
Вероника Кудерметова вернулась в топ-40. Эрика Андреева обновила лучший рейтинг, став 67-й.
Чемпионка турнира в Хуахине Ребекка Шрамкова поднялась на 41 строчку, финалистка Лаура Зигемунд – на 30.
Положение на 23 сентября 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10885
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8716
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|6220
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5871
|5 (5)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5348
|6 (6)
|Коко Гауфф (США)
|4983
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3920
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3698
|9 (10)
|Даниэль Коллинс (США)
|3178
|10 (11)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|3161
|11 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3020
|12 (17)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2981
|14 (14)
|Анна Калинская (Россия)
|2725
|15 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2720
|16 (16)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2685
|17 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|2517
|22 (23)
|Мирра Андреева (Россия)
|2153
|25 (25)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2021
|33 (31)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1733
|38 (38)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1427
|39 (44)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1398
|54 (70)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|1025
|61 (102)
|Ребекка Шрамкова (Словакия)
|958
|67 (68)
|Эрика Андреева (Россия)
|928
|69 (99)
|Лаура Зигемунд (Германия)
|910
|71 (73)
|Камилла Рахимова (Россия)
|905
|73 (76)
|Наоми Осака (Япония)
|894
|75 (65)
|Слоун Стивенс (США)
|883
|78 (79)
|Анна Блинкова (Россия)
|861
|95 (62)
|Сиюй Ван (Китай)
|720
|98 (45)
|Кэролайн Доулхайд (США)
|703
Опубликовала: Любовь Энина
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