Хуахин (WTA). 1/2 финала. Зиданшек встретится со Шрамковой, Зигемунд – с Хартоно

Тамара Зиданшек сыграет с Ребеккой Шрамковой в 1/2 финала в Хуахине.

Сетка здесь. Thailand Open Хуахин, Таиланд 16 – 22 сентября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Полуфинал