Бу Юнчаокете впервые вышел в полуфинал ATP и дебютирует в топ-100

124-я ракетка мира Бу Юнчаокете в четвертьфинале в Ханчжоу обыграл №112 Михаила Кукушкина – 6:4, 6:2. Он впервые в карьере вышел в полуфинал ATP .

За счет этого результата 22-летний китаец дебютирует в топ-100.

В полуфинале Бу сыграет с Чжичжэнь Чжаном или Роберто Карбаллес-Баэной.