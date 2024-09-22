Хромачева и Данилина стали чемпионками парного турнира в Хуахине

Ирина Хромачева и Анна Данилина стали чемпионками парного турнира в Хуахине.

В финале они обыграли Юдис Вон Чхон и Моюку Учиджиму – 6:4, 7:5.

Для Хромачевой это пятый парный титул в сезоне и седьмой в карьере, для казахстанки – четвертый в 2024-м и восьмой в целом.