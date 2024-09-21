Ханчжоу (ATP). 1/4 финала. Чилич встретится с Учиямой, Накашима – с Хиджикатой, Кукушкин – с Юнчаокете
Марин Чилич сыграет с Ясутакой Учиямой за выход в полуфинал в Ханчжоу.
Hangzhou Open
Ханчжоу, Китай
17 – 24 сентября 2024
ATP 250
Призовой фонд – 1 000 630 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
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