Чэнду (ATP). 1/4 финала. Качмазов сыграет с Харри, Бублик – с Цзюньчэном, Музетти поборется с Маннарино
Алибек Качмазов сыграет с Николасом Харри в четвертьфинале в Чэнду.
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Chengdu Open
Чэнду, Китай
17 – 24 сентября 2024
ATP 250
Призовой фонд – 1 171 655 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
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