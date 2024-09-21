Рууд об Алькарасе: «Такой талант, как у него, редко встречается в этом спорте»

Каспер Рууд рассказал, как относится к Карлосу Алькрасу.

«Могу сказать о Карлосе только хорошие вещи. На этой неделе у меня была возможность провести с ним время, он фантастический парень. То, что он делает, просто удивительно. Для тенниса здорово, что у нас есть такой молодой парень.

Он способен делать на корте удивительные вещи. Такой талант, как у него, редко встречается в этом спорте. Я очень сильно им восхищаюсь, потому что то, что он делает, впечатляет».