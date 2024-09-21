Кубок Лэйвера. Медведев встретится с Тиафу, Алькарас – с Шелтоном, Зверев – с Фрицем

В Берлине проходит Кубок Лэйвера.

В первый день каждая победа стоит одно очко, во второй день – два, в третий – три.

В этом году за Европу выступают Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас.

Мир представляют Тэйлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафу, Алехандро Табило, Франсиско Серундоло и Танаси Коккинакис.

Laver Cup

Берлин, Германия

20 – 22 сентября 2024

Выставочный турнир

Крытые корты, хард

Мир – Европа – 2:2

21 сентября

Даниил Медведев (Европа) – Фрэнсис Тиафу (Мир)

Карлос Алькарас (Европа) – Бен Шелтон (Мир)

Александр Зверев (Европа) – Тэйлор Фриц (Мир)

Каспер Рууд/ Стефанос Циципас (Европа) – Бен Шелтон/ Алехандро Табило (Мир)