Бу Юнчаокете после домашней победы над Хачановым: «Мне здесь очень комфортно. Меня пришли поддержать все друзья и близкие»

Бу Юнчаокете поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал в Ханчжоу .

124-я ракетка мира сегодня обыграл Карена Хачанова – 7:6(7), 4:6, 6:3.

«Мне очень комфортно. Меня пришли поддержать все друзья и близкие, а еще здесь мой тренер и команда. Поэтому, конечно, мне очень комфортно. Мне здесь нравится. Я знаю это покрытие и вообще все здесь. И мне нравится это ощущение».

Теперь китаец поборется с Михаилом Кукушкиным.