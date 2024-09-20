Дядя Джоковича возглавил Ассоциацию тенниса Сербии
Горан Джокович стал президентом Ассоциации тенниса Сербии.
Ранее Джокович занимал пост вице-президента и участвовал в организации турниров, в том числе семь лет был директором турниров ATP в Белграде и Софии.
Он дядя 24-кратного чемпиона «Больших шлемов» Новака Джоковича.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: teniskisavez.com
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