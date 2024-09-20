Дядя Джоковича возглавил Ассоциацию тенниса Сербии

Горан Джокович стал президентом Ассоциации тенниса Сербии.

Ранее Джокович занимал пост вице-президента и участвовал в организации турниров, в том числе семь лет был директором турниров ATP в Белграде и Софии.

Он дядя 24-кратного чемпиона «Больших шлемов» Новака Джоковича .