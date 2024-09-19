Бартоли написала книгу о кетогенной диете

Марион Бартоли написала книгу «Королева кето: вновь обретенное здоровье – моя главная победа вне корта». Она выйдет во Франции 3 октября.

«Представьте: я одна из немногих француженок, выигравших «Уимблдон», и при этом в прессе пишут только об изменениях в моей фигуре. За этим вниманием скрываются глубоко личная борьба с анорексией и годы пищевых проблем, которые продолжались, пока я не открыла для себя кетогенную диету, изменившую мою жизнь.

На этих страницах я делюсь опытом, рассказываю о борьбе с лишним весом и переутомлением. Жаль, что я не могла прочитать такую книгу на моем пути к здоровью. Сегодня я делюсь своей историей в надежде, что она найдет отклик у кого-то из вас», – твитнула Бартоли.

В книге она рассказывает, кому подойдет кетогенная диета, приводит свой список покупок, любимые рецепты и «ошибки новичков, которых предпочла бы избежать».