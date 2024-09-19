Хингис, Пеннетта, Цибулкова сыграют на турнире легенд в Люксембурге

Мартина Хингис , Флавия Пеннетта , Доминика Цибулкова , Магдалена Рыбарикова и Лора Робсон выступят на турнире легенд в Люксембурге.

Ранее стало известно, что там сыграют Ана Иванович, Андреа Петкович и Кирстен Флипкенс.

Соревнования пройдут 15-20 октября по системе плей-офф. Общий призовой фонд – 110 тысяч евро, чемпионка получит 50 тысяч евро.