Хингис, Пеннетта, Цибулкова сыграют на турнире легенд в Люксембурге
Мартина Хингис, Флавия Пеннетта, Доминика Цибулкова, Магдалена Рыбарикова и Лора Робсон выступят на турнире легенд в Люксембурге.
Ранее стало известно, что там сыграют Ана Иванович, Андреа Петкович и Кирстен Флипкенс.
Соревнования пройдут 15-20 октября по системе плей-офф. Общий призовой фонд – 110 тысяч евро, чемпионка получит 50 тысяч евро.
Опубликовала: Любовь Энина
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