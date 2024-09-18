Радукану после первой победы в Сеуле: «Если позволит здоровье, я буду стараться играть как можно больше до конца сезона»

Эмма Радукану поделилась настроем на азиатскую серию.

В первом круге в Сеуле она обыграла Пейтон Стернс 7:6(4), 7:6(5).

«Я всегда знала, что в конце года предстоит очень длинная серия турниров в Азии, поэтому не хотела слишком сильно себя нагружать в первой половине сезона. Если посмотреть на турниры в начале года, я играла довольно спокойно. Я пропустила несколько недель на грунте, понимая, что сейчас у меня нет цели победить в каждом турнире – будь то грунт, трава или хард.

Нужно расставлять приоритеты, и Азия – один из моих. Так что в конце года у меня плотный календарь, но я этому рада. Я потрясающе себя чувствую в Азии. Именно здесь я по-настоящему дома. Так что я очень настроена на эту поездку даже несмотря на то, что она в конце сезона. Очень жду возможности выйти на корт и постараться выиграть.

Если позволит здоровье, я буду стараться играть как можно больше до конца сезона. Мне этого не хватало с травяного сезона до турнира в Вашингтоне, я играла мало розыгрышей даже на тренировках.

Так что, хоть сегодняшний матч меня измотал, это все равно были три часа игрового опыта, который только поможет мне в следующие несколько недель. Сейчас я просто хочу играть матчи и параллельно по возможности улучшать свой уровень игры».