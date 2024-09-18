Полина Кудерметова в матче с Александровой впервые обыграла соперницу из топ-50

163-я ракетка мира Полина Кудерметова обыграла №31 Екатерину Александрову во втором круге в Сеуле – 6:2, 7:5.

Александрова второй раз за сезон проиграла сопернице из-за пределов топ-100.

21-летняя Кудерметова впервые победила соперницу из топ-50 (при трех поражениях). До этого самой высокорейтинговой соперницей, которую она обыгрывала, была №53 Алисия Паркс .

В Сеуле россиянка второй раз выступает в основной сетке уровня WTA 500 и впервые прошла круг. Дальше она поборется с Беатрис Хаддад Майя или Айлой Томлянович.