Полина Кудерметова в матче с Александровой впервые обыграла соперницу из топ-50
163-я ракетка мира Полина Кудерметова обыграла №31 Екатерину Александрову во втором круге в Сеуле – 6:2, 7:5.
Александрова второй раз за сезон проиграла сопернице из-за пределов топ-100.
21-летняя Кудерметова впервые победила соперницу из топ-50 (при трех поражениях). До этого самой высокорейтинговой соперницей, которую она обыгрывала, была №53 Алисия Паркс.
В Сеуле россиянка второй раз выступает в основной сетке уровня WTA 500 и впервые прошла круг. Дальше она поборется с Беатрис Хаддад Майя или Айлой Томлянович.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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