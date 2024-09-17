Елена Джокович о том, что Синнер «украл» тренера и физио Новака: «Я не сдамся! 😂»
Елена Джокович отреагировала на то, что Янник Синнер взял в команду тренера по физподготовке, а потом физиотерапевта, которые раньше работали с ее мужем.
В сербском теннисном блоге говорилось: «Синнер продолжает «красть» у Новака: после Паничи он нанял еще и физиотерапевта Ули». Джокович оставила комментарий под этим постом: «Я не сдамся!!! 😂😂😂😂».
Марко Паничи покинул команду Новака Джоковича в мае этого года, Улисес Бадио – в конце 2022-го.
Опубликовала: Любовь Энина
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