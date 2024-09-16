Каспер Рууд: «Джокович точно заслуживает, чтобы его называли величайшим в истории»
Каспер Рууд рассказал, кого считает величайшим игроком в истории.
«Джокович – крепкий орешек. Он точно заслуживает, чтобы его называли величайшим в истории. Во всем, что он выиграл, нет никаких сомнений.
Я часто говорю, что в теннисе нет момента, в котором, как в видеоигре, ты понимаешь, что достигать больше нечего. Но с точки зрения заслуг и побед на турнирах Джокович выиграл все, что только можно было. Было фантастически видеть, что в этом сезоне он взял олимпийское золото».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости