Каспер Рууд: «Джокович точно заслуживает, чтобы его называли величайшим в истории»

Каспер Рууд рассказал, кого считает величайшим игроком в истории.

«Джокович – крепкий орешек. Он точно заслуживает, чтобы его называли величайшим в истории. Во всем, что он выиграл, нет никаких сомнений.

Я часто говорю, что в теннисе нет момента, в котором, как в видеоигре, ты понимаешь, что достигать больше нечего. Но с точки зрения заслуг и побед на турнирах Джокович выиграл все, что только можно было. Было фантастически видеть, что в этом сезоне он взял олимпийское золото».