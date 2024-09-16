Чэнду (ATP). Котов сыграет с О’Коннеллом, Сафиуллин – с Фоньини

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Чэнду.

Павел Котов в первом круге встретится с Кристофером О’Коннеллом, и в случае победы выйдет на первого сеяного Лоренцо Музетти.

Роман Сафиуллин сыграет с Фабио Фоньини.

Второй сеяный Александр Бублик поборется с Александром Мюллером или квалифаером.

Полная сетка здесь.