Чэнду (ATP). Котов сыграет с О’Коннеллом, Сафиуллин – с Фоньини
Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Чэнду.
Павел Котов в первом круге встретится с Кристофером О’Коннеллом, и в случае победы выйдет на первого сеяного Лоренцо Музетти.
Роман Сафиуллин сыграет с Фабио Фоньини.
Второй сеяный Александр Бублик поборется с Александром Мюллером или квалифаером.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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