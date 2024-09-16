Чилич получил wildcard на турнир в Ханчжоу, Нисикори – в Чэнду
Марин Чилич сыграет по wildcard на ATP 250 в Ханчжоу, Кеи Нисикори – в Чэнду.
Хорват не играет с февраля из-за травмы, которую он получил на турнире в Буэнос-Айресе. В прошлом сезоне Чилич из-за операции на колене провел только три матча.
Турниры пройдут с 18 по 24 сентября.
Опубликовано: Алёна Майорова
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