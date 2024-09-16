Швентек сравнялась с Барти по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Ига Швентек проводит 121-ю неделю на первой строчке рейтинга.
23-летняя полька сравнялась по количеству недель с Эшли Барти. Это седьмой результат в истории – больше только у Штеффи Граф (377), Мартины Навратиловой (332), Серены Уильямс (319), Крис Эверт (260), Мартины Хингис (209) и Моники Селеш (178).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
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