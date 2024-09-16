  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Швентек сравнялась с Барти по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Ига Швентек проводит 121-ю неделю на первой строчке рейтинга. 

23-летняя полька сравнялась по количеству недель с Эшли Барти. Это седьмой результат в истории – больше только у Штеффи Граф (377), Мартины Навратиловой (332), Серены Уильямс (319), Крис Эверт (260), Мартины Хингис (209) и Моники Селеш (178).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
logoМартина Хингис
logoСерена Уильямс
logoШтеффи Граф
logoМартина Навратилова
logoWTA
logoМоника Селеш
logoКрис Эверт
logoЭшли Барти
logoИга Швентек
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чилич получил wildcard на турнир в Ханчжоу, Нисикори – в Чэнду
14 минут назад
Сеул (WTA). Кудерметова и Александрова вышли во 2-й круг
257 минут назад
Медведев о Кубке Лэйвера: «На командных турнирах давление всегда выше»
1сегодня, 11:23
Хуахин (WTA). 1-й круг. Ласкутова встретится с Подорошкой, Прозорова выбыла
1сегодня, 11:01
Чжан Шуай проиграла 24-й матч подряд и обновила антирекорд обоих туров
5сегодня, 10:21
26-летняя Фрех выиграла первый титул
сегодня, 09:21
Рейтинг WTA. Крейчикова покинула топ-10, Рахимова вернулась в топ-80
2сегодня, 08:43
Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Шаповалов покинул топ-100
1сегодня, 07:43
Гвадалахара (WTA). Финал. Фрех выиграла у Гадеки
2сегодня, 06:14
Сербия, Хорватия, Норвегия, Япония отобрались в квалификацию Кубка Дэвиса
1вчера, 21:05
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
831 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58