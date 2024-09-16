26-летняя Фрех выиграла первый титул
26-летняя Магдалена Фрех в финале WTA 500 в Гвадалахаре победила 152-ю ракетку мира Оливию Гадеки – 7:6(5), 6:4.
Полька впервые выиграла титул основного тура WTA.
В обновленном рейтинге Фрех впервые вошла в топ-40 – она поднялась на 32-ю строчку.
Опубликовано: Алёна Майорова
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