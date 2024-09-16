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Рейтинг WTA. Крейчикова покинула топ-10, Рахимова вернулась в топ-80

Барбора Крейчикова выпала из топ-10.

Камилла Рахимова поднялась на 16 позиций и стала 73-й ракеткой мира.

Финалистка турнира в Гвадалахаре Оливия Гадеки прибавила 64 строчки и вернулась в топ-100.

Сонай Картал, победительница турнира в Монастире, поднялась на 56 позиций и стала 96 ракеткой мира. Британка впервые вошла в сотню сильнейших теннисисток мира.

PIF WTA Rankings

Положение на 16 сентября 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10885
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8716
3 (3) Джессика Пегула (США) 6220
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5871
5 (5) Жасмин Паолини (Италия) 5398
6 (3) Коко Гауфф (США) 4983
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3980
8 (8) Эмма Наварро (США) 3810
9 (10) Мария Саккари (Греция) 3416
11 (9) Даниэль Коллинс (США) 3178
11 (9) Барбора Крейчикова (Чехия) 3161
12 (12) Алена Остапенко (Латвия) 3008
13 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2803
14 (14) Анна Калинская (Россия) 2725
15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2720
16 (17) Диана Шнайдер (Россия) 2571
23 (23) Мирра Андреева (Россия) 2153
25 (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2021
31 (31) Екатерина Александрова (Россия) 1778
32 (43) Магдалена Фрех (Польша) 1755
38 (36) Анастасия Потапова (Россия) 1427
41 (45) Мари Бузкова (Чехия) 1330
44 (42) Вероника Кудерметова (Россия) 1308
61 (80) Камила Осорио (Колумбия) 976
68 (68) Эрика Андреева (Россия) 928
69 (51) Эшлин Крюгер (США) 917
72 (73) Каролин Возняцки (Дания) 908
73 (89) Камилла Рахимова (Россия) 905
76 (75) Наоми Осака (Япония) 894
79 (79) Анна Блинкова (Россия) 861
87 (99) Мартина Тревисан (Италия) 828
88 (152) Оливия Гадеки (Австралия) 827
90 (54) София Кенин (США) 795
96 (151) Сонай Картал (Великобритания) 754
Опубликовано: Алёна Майорова
рейтинги
logoАнастасия Павлюченкова
logoWTA
logoАнна Калинская
logoВероника Кудерметова
logoДарья Касаткина
logoАнастасия Потапова
logoАнна Блинкова
logoЕкатерина Александрова
logoАрина Соболенко
logoКоко Гауфф
logoИга Швентек
logoЛюдмила Самсонова
logoКамилла Рахимова
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
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