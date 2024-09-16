Рейтинг WTA. Крейчикова покинула топ-10, Рахимова вернулась в топ-80
Барбора Крейчикова выпала из топ-10.
Камилла Рахимова поднялась на 16 позиций и стала 73-й ракеткой мира.
Финалистка турнира в Гвадалахаре Оливия Гадеки прибавила 64 строчки и вернулась в топ-100.
Сонай Картал, победительница турнира в Монастире, поднялась на 56 позиций и стала 96 ракеткой мира. Британка впервые вошла в сотню сильнейших теннисисток мира.
Положение на 16 сентября 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10885
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8716
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|6220
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5871
|5 (5)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5398
|6 (3)
|Коко Гауфф (США)
|4983
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3980
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3810
|9 (10)
|Мария Саккари (Греция)
|3416
|11 (9)
|Даниэль Коллинс (США)
|3178
|11 (9)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|3161
|12 (12)
|Алена Остапенко (Латвия)
|3008
|13 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2803
|14 (14)
|Анна Калинская (Россия)
|2725
|15 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2720
|16 (17)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2571
|23 (23)
|Мирра Андреева (Россия)
|2153
|25 (25)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2021
|31 (31)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1778
|32 (43)
|Магдалена Фрех (Польша)
|1755
|38 (36)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1427
|41 (45)
|Мари Бузкова (Чехия)
|1330
|44 (42)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1308
|61 (80)
|Камила Осорио (Колумбия)
|976
|68 (68)
|Эрика Андреева (Россия)
|928
|69 (51)
|Эшлин Крюгер (США)
|917
|72 (73)
|Каролин Возняцки (Дания)
|908
|73 (89)
|Камилла Рахимова (Россия)
|905
|76 (75)
|Наоми Осака (Япония)
|894
|79 (79)
|Анна Блинкова (Россия)
|861
|87 (99)
|Мартина Тревисан (Италия)
|828
|88 (152)
|Оливия Гадеки (Австралия)
|827
|90 (54)
|София Кенин (США)
|795
|96 (151)
|Сонай Картал (Великобритания)
|754
Опубликовано: Алёна Майорова
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