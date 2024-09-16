Рейтинг WTA. Крейчикова покинула топ-10, Рахимова вернулась в топ-80

Барбора Крейчикова выпала из топ-10.

Камилла Рахимова поднялась на 16 позиций и стала 73-й ракеткой мира.

Финалистка турнира в Гвадалахаре Оливия Гадеки прибавила 64 строчки и вернулась в топ-100.

Сонай Картал, победительница турнира в Монастире, поднялась на 56 позиций и стала 96 ракеткой мира. Британка впервые вошла в сотню сильнейших теннисисток мира.

PIF WTA Rankings

Положение на 16 сентября 2024