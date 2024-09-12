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Надаль о пропуске Кубка Лэйвера: «Психологически все в порядке, никаких проблем. Я дома, с удовольствием занимаюсь другими делами»

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что он снялся с Кубка Лэйвера.

«Сейчас я не в том положении, чтобы ставить какие-то цели. Я сказал, что буду играть до Олимпиады в Париже, а там посмотрим, и сейчас я отдыхаю.

Психологически все в порядке, никаких проблем. Я дома, с удовольствием занимаюсь другими делами и ежедневно тренируюсь так, как могу.

[В пропуске Кубка Лэйвера] нет никакой драмы. Приходится принимать такие решения, такая вероятность была. Я давно не соревновался. Будет другой игрок, который выступит лучше».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Eurosport
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoКубок Лэйвера
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