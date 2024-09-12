Рыбакина и Пегула снялись с турнира в Сеуле
Елена Рыбакина пропустит турнир WTA 500 в Сеуле. Ее заменит Чжан Шуай.
Сообщается, что казахстанка не успела полностью восстановиться после травмы, из-за которой снялась перед вторым кругом US Open.
Также в Сеуле не сыграет Джессика Пегула.
Турнир начнется 16 сентября.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: «Казинформ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости