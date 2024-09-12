Рыбакина и Пегула снялись с турнира в Сеуле

Елена Рыбакина пропустит турнир WTA 500 в Сеуле. Ее заменит Чжан Шуай.

Сообщается, что казахстанка не успела полностью восстановиться после травмы, из-за которой снялась перед вторым кругом US Open .

Также в Сеуле не сыграет Джессика Пегула .

Турнир начнется 16 сентября.