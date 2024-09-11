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Макинрой о Швентек: «Я немного удивлен, что она не захотела или не смогла подкорректировать игру под быстрые корты»

Джон Макинрой высказался о результатах Иги Швентек.

На US Open полька проиграла в четвертьфинале Джессике Пегуле.

«Одна из проблем – она вообще не хочет играть в обороне. Временами ей стоило бы не так сильно атаковать, когда все идет не так хорошо, как на грунте. Она пытается забить, что довольно необычно для той, кто предпочитает более медленные покрытия.

Я немного удивлен, что она не захотела или не смогла подкорректировать игру под быстрые корты.

Может быть, она потеряла немного уверенности в себе, но если бы она стала играть в обороне так же, как и в атаке, то стала бы очень тяжелым соперником. Я немного удивлен, что она не изменила этот момент, но она все еще молода. Надеюсь, в будущем она так и сделает, а еще немного улучшит игру у сетки», – сказал экс-первая ракетка мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
logoUS Open
logoДжон Макинрой
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logoИга Швентек
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