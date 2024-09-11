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Кубок Дэвиса. США борется с Чили, Италия сыграет с Бразилией, Испания – с Чехией, Великобритания – с Финляндией

В Болонье, Валенсии, Чжухае и Манчестере играют групповой этап Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса

10 – 15 сентября 2024

Групповой этап финального турнира

Группа A (Болонья)Италия – Бразилия – 0:0

Группа B (Валенсия)Чехия – Испания – 0:0

Группа C (Чжухай)США – Чили – 1:0

Группа D (Манчестер)Финляндия – Великобритания – 0:0

Опубликовано: Алёна Майорова
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