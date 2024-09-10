На US Open побит рекорд посещаемости

US Open-2024 побил рекорд посещаемости за всю историю турнира.

В этом сезоне за три недели (с учетом квалификации и «Недели болельщиков») турнир принял 1 048 669 зрителей – на 8% больше, чем в 2023-м. При этом на матчи основной сетки пришли 832 640 человек.

Отметим, что рекорд «Больших шлемов» был установлен на Australian Open-2024: за две недели его посетили 1 020 763 зрителя, а с учетом квалификации – 1 110 657.