Первый день US Open побил рекорд посещаемости турнира

26 августа на US Open-2024 стало днем с самой высокой посещаемостью в истории турнира.

В первый день на «Большой шлем» пришло 74 641 человек.

Дневная сессия, собравшая 42 886 зрителей, стала второй по посещаемости дневной сессией в истории US Open. Вечернюю сессию посетили рекордные 31 775 зрителей.