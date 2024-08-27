Первый день US Open побил рекорд посещаемости турнира
26 августа на US Open-2024 стало днем с самой высокой посещаемостью в истории турнира.
В первый день на «Большой шлем» пришло 74 641 человек.
Дневная сессия, собравшая 42 886 зрителей, стала второй по посещаемости дневной сессией в истории US Open. Вечернюю сессию посетили рекордные 31 775 зрителей.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт US Open
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