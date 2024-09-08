Монастир (WTA). Захарова сыграет с действующей чемпионкой Мертенс
Состоялась жеребьевка турнира WTA 250 в Монастире, который начнется 9 сентября
Чемпионка двух прошлых лет Элиза Мертенс (1) встретится с Анастасией Захаровой.
Анна Блинкова (8) поборется с Сарой Соррибес-Тормо.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости