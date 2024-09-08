Монастир (WTA). Захарова сыграет с действующей чемпионкой Мертенс

Состоялась жеребьевка турнира WTA 250 в Монастире, который начнется 9 сентября

Чемпионка двух прошлых лет Элиза Мертенс (1) встретится с Анастасией Захаровой.

Анна Блинкова (8) поборется с Сарой Соррибес-Тормо .

Полностью сетка здесь .