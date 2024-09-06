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Шнайдер о работе с Андреевым: «Игорь делится со мной своим игровым опытом. Меня все устраивает»

Диана Шнайдер прокомментировала сотрудничество с Игорем Андреевым

– В июне вы начали работать с Андреевым. Как родилось ваше сотрудничество – он ведь до вас тренировал Анастасию Потапову? И что оно вам уже дало, помимо двух титулов в Бад-Хомбурге и Будапеште?

– Все получилось случайно. Находилась с мамой на «Ролан Гаррос» и заметила, что Настя была без Игоря. Поскольку Андреев также работает с женской сборной России, все контакты у меня есть. Написали ему, поинтересовались, почему он не в Париже. Игорь сказал, что они с Настей перестали сотрудничать, и мы спросили, не хотел бы он поработать со мной: ответил «да», и после «Ролан Гаррос» я полетела на травяной сезон, и там мы уже встретились.

Что касается моей игры, то кардинально мы ничего не меняли, а вносили дополнения. Естественно, Игорь делится со мной своим игровым опытом. Настрой на матч, фокус на нем, какие-то тактические моменты – куда и как лучше сыграть из какой позиции на корте. Казалось бы, нюансы, но на самом деле они многое решают. Теннис во многом и построен на таких весомых деталях.

– Иногда у тренера с игроком хорошо складывается на корте, но не очень – за его пределами, иногда наоборот. Как вы оцените обе составляющие взаимоотношений с Андреевым – теннисную и человеческую?

– Прекрасно, меня все устраивает – и на корте, и вне его, – сказала Шнайдер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoWTA
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
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