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  • Даниил Медведев: «На корте или за его пределами я стараюсь быть верен себе. И меня не волнует, что об этом думают другие, за исключением моих близких»
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Даниил Медведев: «На корте или за его пределами я стараюсь быть верен себе. И меня не волнует, что об этом думают другие, за исключением моих близких»

Даниил Медведев рассказал, что для него важно всегда оставаться собой

«Когда я даю интервью, я открыт. Я хочу говорить что думаю. Но если меня попросят об интервью, когда я буду в Монте-Карло, я откажусь, просто потому что хочу побыть дома.

Быть настоящим означает не лгать о себе. Когда я ужинаю и в этот момент кто-то подходит, чтобы сфотографироваться, я откажусь. Возможно, это покажется высокомерием. Или кто-то подумает, что я злой человек, когда увидит, как я бросаю ракетки на корте. Я не считаю себя злым человеком. Но в этот конкретный момент – возможно.

Быть настоящим означает знать, что ты хочешь делать в жизни и как хочешь поступать.

Интересно, как обстояли дела, скажем, в 80-е. Кому-то нравится [Джон] Макинрой, кому-то – нет. Но если ему не скажут об этом лично на улице, он об этом и не узнает, разве что прочтет в газете.

Сейчас можно просто зайти в инстаграм и за день увидеть сто человек, которым ты не нравишься, и тысячу, которым нравишься. Я просто стараюсь – и у меня не всегда получается – быть собой. И я понимаю, что, увидев некоторые мои поступки, кто-то скажет: «Боже, какой злой теннисист». А кто-то другой скажет: «Продолжай. Сделай так еще раз».

Но я не буду делать так еще раз. Я поступаю так, как чувствую. Я не буду ничего утрировать, чтобы кому-то понравиться. На корте или за его пределами я стараюсь быть верен себе. И меня не волнует, что об этом думают другие, за исключением моих близких.

Важно меняться, если они считают, что это необходимо. Приходится постоянно искать баланс, и мне это нравится».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
logoДжон Макинрой
logoATP
logoДаниил Медведев
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