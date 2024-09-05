Пегула о том, что с 7-й попытки выиграла в 1/4 ТБШ: «Наконец-то – наконец-то – могу сказать, что я полуфиналистка»
Джессика Пегула прокомментировала выход в полуфинал US Open
Она обыграла Игу Швентек (6:2, 6:4) и с седьмой попытки смогла выиграть четвертьфинал на «Большом шлеме».
«Я столько раз выходила в четвертьфинал – и постоянно проигрывала отличным теннисисткам, девочкам, которые потом выигрывали турнир. И меня постоянно об этом спрашивали, и я такая: «Я не знаю, что делать. Надо просто снова выйти – и выиграть матч».
Слава богу, у меня получилось. И наконец-то – наконец-то – я могу сказать, что я полуфиналистка».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @usopen
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