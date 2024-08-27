Чжан Шуай повесила Крюгер баранку, но проиграла 23-й матч подряд

Чжан Шуай проиграл Эшлин Крюгер в первом круге US Open – 6:0, 1:6, 5:7.

Для китаянки это 23-е поражение в одиночке подряд – она еще раз обновила антирекорд обоих туров.

Серия началась в феврале 2023-го в Лионе. С августа 2023-го до февраля 2024-го Чжан не выступала и опустилась с 45-й строчки одиночного рейтинга за пределы топ-700.

Отметим, что в этом году в паре с Мию Като она дошла до финала в Бирмингеме. Сейчас Шуай – 643-я в одиночке и 62-я в паре.

59-я ракетка мира Крюгер с седьмой попытки впервые прошла круг на турнире «Большого шлема». Теперь она поборется с Миррой Андреевой или Камилой Осорио.