Кудерметова и Чжань проиграли в полуфинале парного US Open
10-е сеяные Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань проиграли в полуфинале парного US Open. Они уступили седьмым ракеткам турнира Людмиле Киченок и Алене Остапенко – 1:6, 2:6.
Во втором полуфинале Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд сыграют с Кристиной Младенович и Шуай Чжан.
Финал пройдет в пятницу.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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