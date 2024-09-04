Кудерметова и Чжань проиграли в полуфинале парного US Open

10-е сеяные Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань проиграли в полуфинале парного US Open . Они уступили седьмым ракеткам турнира Людмиле Киченок и Алене Остапенко – 1:6, 2:6.

Во втором полуфинале Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд сыграют с Кристиной Младенович и Шуай Чжан.

Финал пройдет в пятницу.