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Мухова второй год подряд вышла в полуфинал US Open

Каролина Мухова обыграла Беатрис Хаддад Майя в четвертьфинале US Open – 6:1, 6:4.

Чешка, не игравшая 10 месяцев из-за операции на запястье, второй год подряд вышла в полуфинал в Нью-Йорке. В целом это четвертое попадание в четверку лучших на «Больших шлемах».

За первый финал US Open в карьере Мухова поборется с Игой Швентек или Джессикой Пегулой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoUS Open
logoWTA
logoБеатрис Хаддад Майя
logoКаролина Мухова
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