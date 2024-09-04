Мухова второй год подряд вышла в полуфинал US Open
Каролина Мухова обыграла Беатрис Хаддад Майя в четвертьфинале US Open – 6:1, 6:4.
Чешка, не игравшая 10 месяцев из-за операции на запястье, второй год подряд вышла в полуфинал в Нью-Йорке. В целом это четвертое попадание в четверку лучших на «Больших шлемах».
За первый финал US Open в карьере Мухова поборется с Игой Швентек или Джессикой Пегулой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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