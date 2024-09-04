  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кириос о продолжительности женских и мужских матчей на ТБШ: «Может, до четвертьфиналов мужчинам играть в трехсетовом формате?»
8

Кириос о продолжительности женских и мужских матчей на ТБШ: «Может, до четвертьфиналов мужчинам играть в трехсетовом формате?»

Ник Кириос сравнил длительность женских и мужских матчей на «Больших шлемах»

Он твитнул об этом во время четвертьфинала, в котором Арина Соболенко за 1 час 13 минут обыграла Циньвэнь Чжэн (6:1, 6:2).

«Этот матч продлится чуть больше часа. Четвертьфинал. Матч Эванса против Хачанова длился 5 часов 45 минут (на самом деле 5:35 – Sports). Первый круг. Может, до четвертьфиналов мужчинам играть в трехсетовом формате? А потом – в пятисетовом? Но это какое-то безумие». 

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @NickKyrgios
logoUS Open
logoATP
logoWTA
logoДэн Эванс
logoНик Кириос
logoКарен Хачанов
logoАрина Соболенко
logoЦиньвэнь Чжэн
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
US Open. 1/4 финала. Швентек встретится с Пегулой, Хаддад Майя – с Муховой
12сегодня, 11:29
Соболенко – зрителям US Open перед 1/2 против американки Наварро: «Сегодня выпивка за мой счет»
2сегодня, 11:27
Плишкова перенесла операцию на левом голеностопе
2сегодня, 10:56Фото
Тиафу о Федерере на его матче: «Круто, что он пришел, а увидеть Кевина Харта вообще офигенно»
8сегодня, 10:26Видео
Циньвэнь Чжэн о самом позднем женском матче в истории US Open: «На следующий день не могла тренироваться, чувствовала себя ужасно»
5сегодня, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
3сегодня, 07:35
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
1 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02