Кириос о продолжительности женских и мужских матчей на ТБШ: «Может, до четвертьфиналов мужчинам играть в трехсетовом формате?»

Ник Кириос сравнил длительность женских и мужских матчей на «Больших шлемах»

Он твитнул об этом во время четвертьфинала, в котором Арина Соболенко за 1 час 13 минут обыграла Циньвэнь Чжэн (6:1, 6:2).

«Этот матч продлится чуть больше часа. Четвертьфинал. Матч Эванса против Хачанова длился 5 часов 45 минут (на самом деле 5:35 – Sports). Первый круг. Может, до четвертьфиналов мужчинам играть в трехсетовом формате? А потом – в пятисетовом? Но это какое-то безумие».