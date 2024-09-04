Кириос о продолжительности женских и мужских матчей на ТБШ: «Может, до четвертьфиналов мужчинам играть в трехсетовом формате?»
Ник Кириос сравнил длительность женских и мужских матчей на «Больших шлемах»
Он твитнул об этом во время четвертьфинала, в котором Арина Соболенко за 1 час 13 минут обыграла Циньвэнь Чжэн (6:1, 6:2).
«Этот матч продлится чуть больше часа. Четвертьфинал. Матч Эванса против Хачанова длился 5 часов 45 минут (на самом деле 5:35 – Sports). Первый круг. Может, до четвертьфиналов мужчинам играть в трехсетовом формате? А потом – в пятисетовом? Но это какое-то безумие».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @NickKyrgios
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