В мужской сетке US Open только у Медведева и Зверева положительный баланс в четвертьфиналах «Больших шлемов»
Определились четвертьфиналисты US Open в одиночном разряде.
Только у двух игроков в мужской сетке положительный баланс в четвертьфиналах «Больших шлемов»:
Даниил Медведев (9:1);
Александр Зверев (8:4);
Григор Димитров (3:4);
Янник Синнер (3:5);
Фрэнсис Тиафу (1:2);
Тэйлор Фриц (0:4);
Алекс де Минаур (0:3);
Джек Дрэйпер (0:0).
У женщин четыре теннисистки имеют положительную статистику:
Арина Соболенко (8:1);
Ига Швентек (6:2);
Каролина Мухова (3:2);
Беатрис Хаддад Майя (1:0);
Циньвэнь Чжэн (1:1);
Джессика Пегула (0:6);
Паула Бадоса (0:1);
Эмма Наварро (0:1).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AnnaK_4ever
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