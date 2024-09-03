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  • В мужской сетке US Open только у Медведева и Зверева положительный баланс в четвертьфиналах «Больших шлемов»
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В мужской сетке US Open только у Медведева и Зверева положительный баланс в четвертьфиналах «Больших шлемов»

Определились четвертьфиналисты US Open в одиночном разряде.

Только у двух игроков в мужской сетке положительный баланс в четвертьфиналах «Больших шлемов»:

У женщин четыре теннисистки имеют положительную статистику: 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AnnaK_4ever
logoUS Open
logoATP
logoWTA
logoГригор Димитров
logoДжессика Пегула
logoБеатрис Хаддад Майя
logoАлександр Зверев
logoФрэнсис Тиафу
logoТэйлор Фриц
logoПаула Бадоса
logoДаниил Медведев
logoАлекс де Минаур
logoАрина Соболенко
logoКаролина Мухова
logoИга Швентек
logoЭмма Наварро
logoЯнник Синнер
logoДжек Дрэйпер
logoЦиньвэнь Чжэн
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