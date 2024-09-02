Дрэйпер впервые вышел в 1/4 финала «Большого шлема»

25-я ракетка мира Джек Дрэйпер обыграл Томаша Махача в 1/8 финала US Open – 6:3, 6:1, 6:2.

22-летний британец впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Его лучший результат на остальных «Шлемах» – второй круг.

Дрэйпер стал первым британцем, дошедшим до 1/4 US Open, после Энди Маррея в 2016-м.

Теперь Дрэйпер сыграет с Алексом де Минауром или Джорданом Томпсоном.