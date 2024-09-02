«Сейчас я очень счастливый ребенок». Мухова о выходе в четвертьфинал US Open после травмы запястья
Каролина Мухова поделилась эмоциями от второго подряд выхода в 1/4 US Open
В четвертом круге чешка обыграла Жасмин Паолини 6:3, 6:3. В июле она вернулась в тур после после операции на запястье.
– В прошлом году вы дошли здесь до полуфинала, а потом 10 месяцев не играли из-за травмы. Верили ли вы в то, что вернетесь сюда и будете показывать свой лучший теннис?
– Если честно, в то время я не думала о том, что будет происходить. Я бы сказала, что это была самая тяжелая и худшая травма. Я люблю теннис, поэтому думала, что буду делать все возможное, чтобы сюда вернуться и попробовать снова. И вот я сейчас здесь. Я очень благодарна всем людям, которые мне помогали. Сейчас я очень счастливый ребенок.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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