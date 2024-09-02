Мухова второй год подряд вышла в четвертьфинал US Open
Каролина Мухова обыграла Жасмин Паолини в четвертом круге US Open – 6:3, 6:3.
Чешка второй год подряд вышла в четвертьфинал в Нью-Йорке. В целом это шестое попадание в восьмерку лучших на «Больших шлемах».
За второй полуфинал US Open в карьере Мухова поборется с Каролин Возняцки или Беатрис Хаддад Майя.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости