Мухова второй год подряд вышла в четвертьфинал US Open

Каролина Мухова обыграла Жасмин Паолини в четвертом круге US Open – 6:3, 6:3.

Чешка второй год подряд вышла в четвертьфинал в Нью-Йорке. В целом это шестое попадание в восьмерку лучших на «Больших шлемах».

За второй полуфинал US Open в карьере Мухова поборется с Каролин Возняцки или Беатрис Хаддад Майя.