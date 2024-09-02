Серена о потенциальном возвращении в тур: «Это вряд ли»

Серена Уильямс высказалась о посещении US Open в качестве зрителя

«Это ощущается совсем по-другому. Мне нравится. Нравится приходить, болеть и не переживать о том, что мне самой надо идти и тренироваться».

Также 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» ответила, не думает ли о возвращении на корт.

«Это вряд ли. Я люблю спорт, люблю теннис, определенно хочу играть. Не знаю, сыграю ли снова профессионально, но по жизни мне необходимо соревноваться. Пока я не решила, что именно за соревнования нужны.

Но я снова взяла в руки ракетку, потому что люблю теннис. Но не уверена, что смогу сейчас показать на профессиональном уровне».

Серена Уильямс намекнула на возвращение. Реально?