Серена Уильямс намекнула на возвращение. Реально?

Разбор.

Величайшая теннисистка в истории Серена Уильямс официально ушла из тура в сентябре 2022 года. Но после этого она периодически намекает на возвращение. Вот и во вторник американка написала:

«Я готова снова поиграть».

У этого твита за несколько часов набралось уже больше миллиона просмотров – и много комментариев о том, как ее ждут в туре.

При этом есть нюансы.

● Серена не просто перестала играть, а официально завершила карьеру. Поэтому ее сразу же убрали из рейтинга – а еще из пула игроков, которые должны соблюдать антидопинговые правила.

● Антидопинговые правила – основной барьер на пути возвращения в тур. Потому что они включают в себя не только обязанность не принимать допинг, но и сообщать о местоположении каждый день для внесоревновательных проверок.

● В правилах ITIA (агентства, которое борется за чистоту тенниса – в том числе в плане допинга) прописана процедура возвращения с пенсии. И она предполагает то, что игрок обязан за полгода до него вернуться в пул антидопингового тестирования.

Поэтому, например, в прошлом году Люцию Шафаржову сняли с турнира ITF, где она выступала в паре с племянницей. Экс-финалистка «Ролан Гаррос» там провела первый матч после завершения карьеры, но выяснилось, что она не уведомила тур.

«К сожалению, я не смогу продолжить выступление на турнире в Реймсе. Хотя я хотела использовать время на корте как подготовку к выставочному турниру, который пройдет позже в этом месяце, и поиграть с племянницей, мое участие квалифицировали как «официальное возвращение в профессиональный теннис», – объясняла чешка.

Так что Серена, скорее всего, намекает не на возвращение в тур, а максимум – на возвращение к тренировкам для удовольствия.

В конце концов, ей 42 года и в августе она родила вторую дочь.

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Фото: Gettyimages.ru /Matt King