Маррей о поздних матчах: «С расписанием в теннисе полный бардак»
Энди Маррей раскритиковал расписание турниров
Ранее Циньвэнь Чжэн и Донна Векич доиграли четвертый круг US Open в 02:15 по местному времени – их матч стал самым поздним в истории этого «Шлема».
«С расписанием в теннисе полный бардак. Матчи в 2, 3, 4 утра – это очень непрофессионально👎 Разберитесь с этим», – твитнул британец и отметил аккаунты обоих туров, ITF и всех турниров «Большого шлема».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @andy_murray
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