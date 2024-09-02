Маррей о поздних матчах: «С расписанием в теннисе полный бардак»

Энди Маррей раскритиковал расписание турниров

Ранее Циньвэнь Чжэн и Донна Векич доиграли четвертый круг US Open в 02:15 по местному времени – их матч стал самым поздним в истории этого «Шлема».

«С расписанием в теннисе полный бардак. Матчи в 2, 3, 4 утра – это очень непрофессионально👎 Разберитесь с этим», – твитнул британец и отметил аккаунты обоих туров, ITF и всех турниров «Большого шлема».