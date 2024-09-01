Боржес отыграл тройной матчбол и впервые вышел во вторую неделю «Шлема»
Португалец Нуну Боржес в третьем круге US Open обыграл 18-летнего Якуба Меньшика – 6:7(5), 6:1, 3:6, 7:6(6), 6:0.
На тай-брейке четвертого сета португалец отыграл тройной матчбол. Он впервые в карьере вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».
За место в четвертьфинале он сыграет с Даниилом Медведевым или Флавио Коболли.
Опубликовал: Павел Ниткин
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