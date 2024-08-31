US Open. Рублев сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Гауфф – вторым, Соболенко – последним на Арене Луи Армстронга
US Open опубликовал расписание на 1 сентября, седьмой игровой день.
На Арене Артура Эша начнут играть в 19:00 по московскому времени:
Андрей Рублев (6) – Григор Димитров (9)
Не ранее 21:30 мск:
Коко Гауфф (3) – Эмма Наварро (13)
Не ранее 02:00 мск:
Фрэнсис Тиафу (20) – Алексей Попырин (28)
Циньвэнь Чжэн (7) – Донна Векич (24)
На Арене Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00 в следующем порядке:
Паула Бадоса (26) – Яфань Ван
Не ранее 20:00:
Каспер Рууд (8) – Тэйлор Фриц (12)
Не ранее 1:30:
Александр Зверев (4) – Брэндон Накашима
Арина Соболенко (2) – Элиза Мертенс (33)
Полное раписание здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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