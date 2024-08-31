US Open. Рублев сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Гауфф – вторым, Соболенко – последним на Арене Луи Армстронга

US Open опубликовал расписание на 1 сентября, седьмой игровой день.

На Арене Артура Эша начнут играть в 19:00 по московскому времени:

Андрей Рублев (6) – Григор Димитров (9)

Не ранее 21:30 мск:

Коко Гауфф (3) – Эмма Наварро (13)

Не ранее 02:00 мск:

Фрэнсис Тиафу (20) – Алексей Попырин (28)

Циньвэнь Чжэн (7) – Донна Векич (24)

На Арене Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00 в следующем порядке:

Паула Бадоса (26) – Яфань Ван

Не ранее 20:00:

Каспер Рууд (8) – Тэйлор Фриц (12)

Не ранее 1:30:

Александр Зверев (4) – Брэндон Накашима

Арина Соболенко (2) – Элиза Мертенс (33)

Полное раписание здесь.