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  • US Open. Рублев сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Гауфф – вторым, Соболенко – последним на Арене Луи Армстронга
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US Open. Рублев сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Гауфф – вторым, Соболенко – последним на Арене Луи Армстронга

US Open опубликовал расписание на 1 сентября, седьмой игровой день.

На Арене Артура Эша начнут играть в 19:00 по московскому времени:

  • Андрей Рублев (6) – Григор Димитров (9)

Не ранее 21:30 мск:

  • Коко Гауфф (3) – Эмма Наварро (13)

Не ранее 02:00 мск:

  • Фрэнсис Тиафу (20) – Алексей Попырин (28)

  • Циньвэнь Чжэн (7) – Донна Векич (24)

На Арене Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00 в следующем порядке:

  • Паула Бадоса (26) – Яфань Ван

Не ранее 20:00:

  • Каспер Рууд (8) – Тэйлор Фриц (12)

Не ранее 1:30:

  • Александр Зверев (4) – Брэндон Накашима

  • Арина Соболенко (2) – Элиза Мертенс (33)

Полное раписание здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
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