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Паолини о невысоком росте в теннисе: «Мы быстрые. Здорово, когда в теннис играют невысокие»

Жасмин Паолини рассказала о преимуществе невысокого роста в теннисе

В третьем круге US Open итальянка обыграла Юлию Путинцеву – 6:3, 6:4. 

Рост обеих теннисисток – 163 сантиметра.

– Ваш матч был данью уважения низким девушкам. Говорит ли это о том, что в теннисе можно быть успешным с любым телосложением?

– Мы быстрые на корте. Думаю, мы можем показывать очень хороший теннис. Но нас совсем немного. Приятно иногда сыграть с кем-то настолько же невысоким, как и я. 

У нас другая подача, и в начале матча у меня были проблемы с приемом. У нас другие возможности и удары.

Считаю, что это здорово, когда в теннис играют невысокие. Вперед, ребята!

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
logoWTA
logoЮлия Путинцева
logoЖасмин Паолини
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