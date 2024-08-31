Паолини о невысоком росте в теннисе: «Мы быстрые. Здорово, когда в теннис играют невысокие»
Жасмин Паолини рассказала о преимуществе невысокого роста в теннисе
В третьем круге US Open итальянка обыграла Юлию Путинцеву – 6:3, 6:4.
Рост обеих теннисисток – 163 сантиметра.
– Ваш матч был данью уважения низким девушкам. Говорит ли это о том, что в теннисе можно быть успешным с любым телосложением?
– Мы быстрые на корте. Думаю, мы можем показывать очень хороший теннис. Но нас совсем немного. Приятно иногда сыграть с кем-то настолько же невысоким, как и я.
У нас другая подача, и в начале матча у меня были проблемы с приемом. У нас другие возможности и удары.
Считаю, что это здорово, когда в теннис играют невысокие. Вперед, ребята!
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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