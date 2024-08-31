Паолини о невысоком росте в теннисе: «Мы быстрые. Здорово, когда в теннис играют невысокие»

Жасмин Паолини рассказала о преимуществе невысокого роста в теннисе

В третьем круге US Open итальянка обыграла Юлию Путинцеву – 6:3, 6:4.

Рост обеих теннисисток – 163 сантиметра.

– Ваш матч был данью уважения низким девушкам. Говорит ли это о том, что в теннисе можно быть успешным с любым телосложением?

– Мы быстрые на корте. Думаю, мы можем показывать очень хороший теннис. Но нас совсем немного. Приятно иногда сыграть с кем-то настолько же невысоким, как и я.

У нас другая подача, и в начале матча у меня были проблемы с приемом. У нас другие возможности и удары.

Считаю, что это здорово, когда в теннис играют невысокие. Вперед, ребята!